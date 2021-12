Alex Zanardi è tornato a casa, la moglie: “È con noi da qualche settimana”

Una splendida notizia: Alex Zanardi è finalmente tornato a casa. Ad annunciarlo la moglie del campione, Daniela Manni, attraverso il sito della Bmw, di cui Alex è ancora Brand Ambassador. “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”.

“Ora potrà avere un po’ di normalità”, ha aggiunto Manni. Di certo poter tare a casa, circondato da sui cari, non potrà che fargli bene. “Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente”, ha continuato la moglie. “Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo, Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato”.

Per il presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, quella del ritorno a casa di Zanardi è “una notizia meravigliosa per il nostro mondo”. “Una notizia splendida in una giornata che oggi incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia”, ha dichiarato la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. “È il più bel regalo di Natale che potessimo ricevere”, ha aggiunto il numero uno del Cip, Luca Pancalli.

L’incidente

Come ricorderete, il 19 giugno 2020 il 55enne ex pilota automobilistico è stato travolto da un camion durante una gara di beneficenza in handbike, sulla Statale 146 a Pienza, in provincia di Siena. Nell’affrontare una curva particolarmente insidiosa, Zanardi ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un camion che proveniva nella corsia opposta. Da subito le condizioni erano apparse “gravissime per il forte trauma cranico riportato”; sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale al policlinico le Scotte di Siena, è rimasto in gravi condizioni in terapia intensiva e con prognosi riservata.

Dopo ulteriori operazioni, era stato trasferito dapprima in un centro specializzato di Lecco e, a seguito di alcune complicazioni, in terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano. Dopo un miglioramento delle condizioni generali, era stato trasferito a Padova. Nel gennaio 2021 aveva riacquistato coscienza. Oggi questa notizia che suona come uno splendido regalo di Natale per tutti i suoi fan.