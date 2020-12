Alex Zanardi combatte ancora. Fa ok col pollice e guarda la moglie: “Ora vede e sente”

Alex Zanardi sta facendo dei progressi: ora può vedere e sentire, e il cervello sta recuperando le sue funzioni. Il campione non parla ancora, perché i sanitari hanno deciso di mantenere per il momento il buco nella trachea. Presto, in ogni caso, potrebbero chiuderlo. A dare conto delle condizioni di salute di Zanardi è un articolo di Carlo Verdelli sul Corriere della Sera, che descrive i passi avanti della riabilitazione del campione.

L’ex pilota, uscito vivo da un incidente durante una gara di automobilismo in Germania nel 2001 che gli aveva provocato l’istantanea amputazione di entrambe le gambe, è sopravvissuto al terribile incidente stradale in handbike avvenuto il 19 giugno 2020. Lo scorso 21 novembre, Zanardi è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Padova, vicino a Noventa, dove abita la sua famiglia.

Zanardi, secondo quanto scrive Verdelli, “stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei”. Piccoli progressi che sono già un “risultato insperato” per il campione che sembra indistruttibile.

“Al resto ci penserà la “tigre”, un poco alla volta, un centimetro dopo l’altro, a forza di braccia e cuore, fino al traguardo”, prosegue il giornalista sul Corriere. “Il prossimo passo, a cui i medici danno molta importanza, sarà quello di riuscire a tirare fuori la lingua. Non lo vedremo, non ce lo diranno. Ma quando succederà, perché succederà, sembrerà uno sberleffo al dio crudele che dall’Olimpo ha preso così tanto di mira il figlio pilota di una sarta e di un idraulico”.

