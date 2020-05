Del Piero ha i calcoli renali, social scatenati per “l’acqua della salute”. E lui risponde

Dopo il ricovero Alessandro Del Piero scherza sulla sua acqua della salute. In un video pubblicato su instagram l’ex capitano della Juventus parla del suo ricovero per una colica renale e risponde col sorriso alle battute piovute sul web sulla nota acqua minerale di cui è testimonial da anni: “Ciao a tutti, volevo ringraziare ancora una volta per tutti i messaggi di sostegno che mi avete mandato. Ora sto bene, è tutto ok e questa piccola disavventura è alle spalle e avanti sempre con grande energia e sorrisi come ho visto… sul web. Ma ahimè la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti… peccato”.

I fan sono stati felicissimi del messaggio di Del Piero e hanno iniziato a commentare in maniera divertita sull’acqua della salute del campione. “Fatti fare una spedizione”, scrive un utente. I toni allegri di tutti i tifosi dell’ex campione sono stati alimentati anche da Fabio Cannavaro. L’ex capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 e compagno di squadra alla Juventus dello stesso Del Piero ha preso in giro lo storico 10 della vecchia signora scrivendo: “Però adesso che stai bene passa dal barbiere”, visto il look di Del Piero all’interno del video.

