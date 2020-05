Alessandro Del Piero è stato ricoverato per calcoli renali. È stato lo stesso ex calciatore della Juventus a comunicarlo ai suoi fan con un post pubblicato su Instagram. Nel messaggio, Del Piero ha rassicurato tutti, spiegando come nonostante il fastidio che ha provocato il ricovero, non ci sia nulla di grave: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male”, ha scritto l’ex juventino. Nell’immagine a corredo del post, la leggenda bianconera appare su un lettino con indosso una mascherina.

Tanti i commenti dei suoi fan, che hanno voluto esprimergli tutta la loro solidarietà. “Grande Alex, sei sempre il numero uno, riprenditi in fretta!”, ha scritto un utente. “Nulla può abbatterti campione”, è stato un altro commento. Non sono mancati gli auguri anche dall’account ufficiale della Juventus e da quelli di alcune star del mondo dello sport, tra cui Max Biaggi.

