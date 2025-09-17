Icona app
Home » Sport
Sport

Ajax Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

di Anton Filippo Ferrari
Ajax Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

AJAX INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 21 Ajax e Inter scendono in campo all’Amsterdam Arena, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Ajax Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio:

Ajax Inter: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Ajax e Inter sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Ajax Inter è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 17 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Ajax-Inter
  • Dove: Amsterdam Arena
  • Data: mercoledì 17 settembre 2025
  • Ore: 21
  • Streaming: Amazon Prime Video
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Ajax Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
