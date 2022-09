Atletica, l’azzurro Ahmed Abdelwahed positivo al doping agli Europei di Monaco

Ahmed Abdelwahed, siepista e mezzofondista della nazionale italiana, medaglia d’argento nei 3000 metri siepi ai recenti Europei di Monaco di Baviera 2022, è risultato positivo a un controllo antidoping. Lo riporta Repubblica.

Il test è stato effettuato nel corso della manifestazione, la positività è stata comunicata ieri, venerdì, alla Federazione italiana di atletica. Il farmaco proibito sarebbe il Meldonium, nella lista delle sostanze dopanti dal 2016. La gara era stata vinta dal finlandese Raiotanen e un altro azzurro, Osama Zoghlami, aveva conquistato il bronzo.

Il Meldonium è lo stesso farmaco per il cuore che nel 2016 balzò agli onori della cronaca quando la tennista russa Maria Sharapova era stata trovata positiva ai test per la sostanza, e aveva ammesso di averne fatto uso per 10 anni, sotto prescrizione del suo medico di famiglia, per trattare una condizione di salute.