A che ora inizia il Super Bowl 2021: l’orario della finale NFL

A che ora inizia il Super Bowl 2021, la finale della NFL tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers? Ve lo diciamo subito: la grande sfida inizierà alle ore 00,30 (italiane), ma si potrà seguire l’evento già dalle 00,10-00,20 su Rai 2 o dalle 23,55 su Dazn. All’intervallo del match poi spazio al tradizionale Halftime Show, lo show musicale atteso in tutto il mondo al pari della partita che vedrà esibirsi The Weeknd. Sugli spalti del Raymond James Stadium di Tampa (Florida, Stati Uniti) saranno presenti 25.000 fan sui 65.890 posti disponibili. Di questi 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati come annunciato la scorsa settimana dal commissario della NFL Roger Goodell.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Super Bowl 2021, ma dove vederlo in tv e live streaming? La finale della NFL sarà trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia invece sarà possibile seguirla in chiaro, gratis, su Rai 2. Il collegamento con il Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, comincerà qualche minuto prima della mezzanotte, subito dopo la Domenica Sportiva: il racconto della partita sarà affidato a Vezio Orazi e a James Brockman “Brock” Olivo, ex giocatore NFL, ex CT della nazionale italiana e con un passato da allenatore proprio a Kansas City, mentre in studio, con Paolo Paganini, ci saranno Antonio Maggiora Vergano, uno dei giornalisti italiani più esperti di football americano, e Valerio Iafrate. Il Super Bowl 2021 (Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers) sarà trasmesso in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna solo registrarsi) RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone e su quella a pagamento Dazn.

