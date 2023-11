Dargen D’Amico su Morgan: “Il suo allontanamento da X Factor? È stato lesivo nei confronti dei ragazzi”

X Factor, Dargen D’Amico su Morgan: “Lesivo nei confronti dei ragazzi”

Continua a tenere banco l’allontanamento di Morgan da X Factor: questa volta, a dire la sua, è Dargen D’Amico, uno dei giudici della trasmissione.

Intervistato da Striscia la Notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro, il cantante ha dichiarato: “Ho visto affermazioni che non corrispondevano al vero: accuse di complotti. Morgan è stato lesivo nei confronti dei ragazzi. Ha detto che è tutto finto”.

Quando Valerio Staffelli gli ha chiesto se Morgan avesse stolkerizzato qualcuno del cast, Dargen D’Amico ha risposto: “Io questo non lo so”.

Nei giorni scorsi, sempre ai microfoni di Striscia, anche Fedez era tornato a parlare del caso Morgan affermando: “Morgan è stato cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto, probabilmente se l’avessi fatto io avrebbero cacciato me”.

Il rapper aveva già parlato dell’allontanamento dell’ex leader dei Bluvertigo dal talent show sempre a Striscia la Notizia dichiarando: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”.