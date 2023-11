Fedez torna a parlare di Morgan: “Cacciato da X Factor perché ha fatto qualcosa di brutto, se l’avessi fatto io…”

Fedez torna a parlare di Morgan: “Ha fatto qualcosa di brutto”

Fedez torna a parlare di Morgan e del suo licenziamento da X Factor rivelando ai microfoni di Striscia la Notizia che il cantante è stato “cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto”.

Il rapper, infatti, è stato raggiunto dai microfoni del tg satirico per ricevere il Tapiro “ragno” d’oro. Incalzato dalle domande di Valerio Staffelli, Fedez ha in un primo momento risposto: “Io non ho più nulla da dire. Chiedete alle persone che ha tirato in ballo lui”.

“Allora a chi porta tutto ciò? Ad Ambra?” chiede Staffelli con il cantante che risponde: “Se Morgan ha detto Ambra…”. Fedez, quindi, conclude: “Morgan è stato cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto, probabilmente se l’avessi fatto io avrebbero cacciato me”.

Il rapper aveva già parlato dell’allontanamento dell’ex leader dei Bluvertigo dal talent show sempre a Striscia la Notizia affermando: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”.

“Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona – ha dichiarato Fedez – ma alla fine l’hanno preso. La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba messa a tacere con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il ‘Licio Gelli’ Fedez e la sua P2″ aveva concluso Fedez.