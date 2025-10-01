Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

Valeria Bruni Tedeschi: “Sono femminista ma rispetto le differenze. Il politicamente corretto? Lo pratico, ma lo odio”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le parole dell'attrice in occasione del suo ultimo film da protagonista "L'Attachement – La tenerezza"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Protagonista del film L’Attachement – La tenerezza, nei cinema dal 2 ottobre, Valeria Bruni Tedeschi si racconta in un’intervista a Leggo. Nella pellicola, la visione femminile è trattata in due modi opposti, un argomento sul quale l’attrice riflette: “Sono femminista, però quello in cui non mi ritrovo nel femminismo di oggi è che spesso annulla o semplifica la società. Invece mi interessa la complessità umana. Il film scava nelle contraddizioni e dice: ‘Pur essendo diversi, non siamo nemici'”. Nel film, il personaggio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi afferma: “Non fare agli altri quello che non vorresti facessero a te”. Una lezione troppo spesso dimenticata: “Continuamente. Anche quando salutiamo gli altri in modo distratto. Non ci rendiamo conto di quanto ferisce la mancanza di attenzione”.

Secondo l’interprete, poi, gli artisti di oggi sono poco coraggiosi e troppo accondiscendenti verso il potere: “Dovremmo essere coraggiosi, selvaggi, liberi. Invece c’è una grande vigliaccheria e siamo tanto politicamente corretti. Io lo pratico, ma lo odio”. Poi rivela i suoi progetti futuri, che la vedranno tornare dietro la macchina da presa: “Sto lavorando su due progetti: un documentario e un film di finzione. Entrambi ambientati a Torino”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / 35mm Film Festival: ecco i vincitori della seconda edizione del concorso cinematografico milanese
Cinema / La nuova vita di Emma Watson: "La recitazione non mi manca"
Cinema / Angelina Jolie critica gli Stati Uniti: "Non riconosco più il mio paese"
Ti potrebbe interessare
Cinema / 35mm Film Festival: ecco i vincitori della seconda edizione del concorso cinematografico milanese
Cinema / La nuova vita di Emma Watson: "La recitazione non mi manca"
Cinema / Angelina Jolie critica gli Stati Uniti: "Non riconosco più il mio paese"
Cinema / È morto Robert Redford, attore premio Oscar e leggenda di Hollywood: aveva 89 anni
Cinema / Javier Bardem agli Emmy Awards: "Non posso lavorare con chi giustifica o sostiene un genocidio"
Cinema / Raoul Bova: “Ho rifiutato le minacce e un tentativo di estorsione. Vado in giro a testa alta”
Cinema / La moglie di Bruce Willis: “Sto preparando le nostre figlie alla morte del loro papà”
Cinema / Demi Moore parla di Bruce Willis: “È difficile vedere qualcuno che era così forte e determinato trasformarsi”
Cinema / Carlo Verdone e l'appello pro-Palestina: "Mi hanno messo in mezzo"
Cinema / Selvaggia Lucarelli critica Emanuela Fanelli: "Non parla di Gaza per paura di perdere il lavoro"
Ricerca