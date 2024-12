“Ho provato un po’ tutto. Ho fumato, ho provato la cocaina, l’eroina, ho provato l’Mdma. Da giovane, ho provato però non ho continuato”. Lo dice Valeria Bruni Tedeschi, intervistata da Francesca Fagnani nella puntata di Belve che andrà in onda domani, martedì 10 dicembre.

“Con l’eroina ha rischiato”, la incalza la giornalista. E la regista e attrice non si tira indietro: “Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più”, dice. “Avevo un mio fidanzato che era eroinomane e che è morto di eroina e una volta l’ho provata. E ho capito”.

Nel corso dell’intervista, Bruni Tedeschi si definisce “tenera, malinconica, autodistruttiva, disattenta”: “Da quando sono piccola – confida – mi sembra di avere un’angoscia allegra o un’allegria angosciata”.

Lo scorso aprile sua sorella, l’ex modella Carla Bruni, ospite nello stesso programma, aveva puntato il dito contro di lei: “Fa solo film ispirati alla mia famiglia. Mi sento usata, non rappresentata”, aveva detto. Il riferimento era al film I villeggianti, che Bruni Tedeschi ha diretto nel 2018: nella pellicola l’ex modella è interpretata da Valeria Golino. “Mi sono vista come una ubriacona”, aveva sbuffato Carla Bruni. “Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?”.

“Ho ferito delle persone facendo i miei film e questa è una cosa che mi che mi dispiace realmente, profondamente”, risponde la regista a distanza di otto mesi. “So che per fare il mio lavoro ho bisogno della realtà e poi ho bisogno di poter farne quello che voglio, sennò non posso farlo il mio lavoro”.

“E quando ha messo in scena o scriveva lei ha pensato che poteva far dispiacere?”, domanda Fagnani. Risposta: “Delle volte sì e l’ho fatto lo stesso. Ho immaginato che loro si sarebbero potuti riconoscere e, nonostante questo, per il bisogno di una scena ho superato il dispiacere degli altri. Questo fa parte del nostro lavoro”.

Nell’intervista Bruni Tedeschi racconta anche come è venuta a sapere che lei e Carla – entrambe figlie della pianista e attrice Marisa Borini – hanno due padri diversi: Valeria è figlia dell’industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi, mentre Carla è nata dalla relazione extraconiugale tra Borini e l’imprenditore torinese Maurizio Remmert.

“Non lo sapevamo, era tutto molto nascosto. Non è che si vedevano gli amanti arrivare. Sembrava che tutto fosse normale”, spiega ora la regista, 60 anni. “L’abbiamo saputo dopo e per me è stato uno shock. L’ho saputo il giorno dei miei 30 anni. Mio padre mi ha detto che aveva un dubbio. Io mangiavo un mandarino. Gli ho detto ‘A me non mi importa’. L’ho saputo prima di mia sorella”.

LEGGI ANCHE: Mariotto ha molestato un ballerino di “Ballando con le Stelle”? La senatrice di FdI: “Cacciatelo”