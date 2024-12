Mariotto ha molestato un ballerino di “Ballando con le Stelle”? La senatrice di FdI: “Cacciatelo”

Guillermo Mariotto è sempre più nella bufera. Dopo la misteriosa uscita di scena in diretta durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, lo stilista italo-venezuelano – storico giudice del talent show di Rai Uno – è ora accusato di aver compiuto una molestia sessuale nei confronti di un ballerino del programma.

La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, ne chiede la cacciata, paragonando il suo caso a quello di Memo Remigi, che due anni fa fu allontanato dal programma Rai Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, per aver palpeggiato la collega Jessica Morlacchi.

Ma andiamo con ordine. Lo scorso 30 novembre, durante la diretta di Ballando con le Stelle, Mariotto ha improvvisamente lasciato lo studio senza dare alcuna spiegazione al pubblico e sollevando molti interrogativi.

Nei giorni seguenti, intervistato dal Corriere della Sera, lo stilista – direttore creativo della maison d moda Gattinoni – ha spiegato di aver essersene dovuto andare di corsa per rivolvere un serio problema di lavoro: “Nessuna fuga”, si è giustificato: “Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo”.

Poi, però, sui social ha iniziato a circolare un video di quella sera, girato nel backstage del programma, in cui si vede Mariotto in posa assieme ad Amanda Lear e ad alcuni ballerini: il giudice del talent, gesticolando, tocca le parti intime di uno dei ballerini. Dalle immagini non è chiaro se si sia trattato di un contatto fortuito o di un vero e proprio palpeggiamento. Ma tanto è bastato per innescare un polverone.

La senatrice Campione attacca: “Mariotto ha toccato le parti intime di un ballerino, che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai Oggi è un altro giorno, due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico”.

“Viene spontaneo chiedersi – prosegue la parlamentare di Fratelli d’Italia – come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto. Tornerà tranquillamente in trasmissione?”.

“Forse – conclude Campione – la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua? Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all’esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le Stelle non sono tollerabili”.

Nei giorni scorsi Mariotto è stato anche raggiunto dal tapiro d’oro di Striscia la Notizia, ma, visibilmente irritato contro l’inviato Valerio Staffelli, lo ha rifiutato.

Intanto, resta avvolta nel giallo la sua presenza al banco dei giurati nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda sabato 14 dicembre. Milly Carlucci, interpellata dall’agenzia Adnkronos, non ha voluto anticipare nulla: “Sabato 14 saprete tutto”, si è limitata a dire.