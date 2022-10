La Rai ha risolto il contratto con Memo Remigi

Sul caso Memo Remigi è intervenuta anche la Rai. La tv di Stato ha confermato quanto preannunciato da Serena Bortone nel corso della puntata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, di “Oggi è un Altro Giorno”. “La Rai – si legge in una nota – ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma Oggi è un altro giorno. A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.

Cosa è successo

Il cantante è accusato di aver compiuto una molestia in diretta su Rai 1. Siamo a Oggi è un altro giorno, trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone, nella quale Remigi era uno degli ospiti fissi, i cosiddetti affetti stabili. L’83enne, nel corso della puntata di venerdì, è abbracciato a Jessica Morlacchi, ex volto dei Gazosa, anche lei nel cast del programma. A quel punto il cantautore avrebbe allungato eccessivamente la mano, arrivando a palparle il fondoschiena.

In quel momento tutti gli affetti stabili si trovavano alle spalle della conduttrice, per il lancio iniziale. Dalle immagini, diventate virali sui social, si nota la mano “biricchina” di Remigi, che in un primo momento le stringe il braccio, poi si poggia sul fianco della Morlacchi, infine scivola fino a palparle il lato b. L’ex cantante dei Gazosa ha capito subito cosa stava avvenendo, perché ha reagito stizzita, schiaffeggiando la mano di Remigi e riportandola sul fianco, tenendola ferma. Insomma, Jessica ha provato a rimettere in riga il troppo arzillo Memo, ma ormai la frittata era fatta.

All’inizio della puntata di oggi, 27 ottobre, Serena Bortone è intervenuta dicendo che Remigi da lunedì non fa più parte del loro gruppo di lavoro: “Si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato, per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo. Ma ora che è divenuto pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con gli spettatori e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà e quella dell’azienda a Jessica, e il mio profondo dispiacere”. Da parte di Morlacchi invece per ora nessun commento ufficiale.