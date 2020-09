Valentina Vignali a Lipari: “Skipper ha fatto foto mie parti intime di nascosto”

“A Lipari, lo skipper della barca che avevo noleggiato insieme alle mie amiche ha scattato foto alle mie parti intime”: la denuncia, a mezzo Instagram, arriva da Valentina Vignali. La modella e giocatrice di basket non è riuscita a trattenere la rabbia e si è sfogata in alcune storie sui social raccontando la brutta disavventura successa durante la sua ultima vacanza in Sicilia. “Sono ancora sotto shock – ha aggiunto – dopo quello che è successo. È un fatto vergognoso, io andrò a denunciarlo”.

“Mentre eravamo a bordo – ha raccontato ancora la modella e influencer – ci siamo accorte, per caso, che lo skipper della barca stava guardando sul suo telefonino foto di fondoschiena di ragazze. Abbiamo riconosciuto uno dei costumi, di colore nero, che indossava una di noi, e ci siamo insospettite”. Così, al ritorno al porto di Lipari, Vignali e le sue amiche hanno chiesto allo skipper di mostrar loro il suo cellulare. “Lui prima ha tentennato – ha detto la giocatrice di pallacanestro – e poi ci ha dato il telefono in mano. Siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo. Così abbiamo scoperto che aveva inviato, in una chat di amici, le foto che ci aveva scattato per due giorni”.

Le foto in questione però, ha denunciato la Vignali, non erano foto qualsiasi, ma “dettagli di parti intime” delle ragazze mentre si rilassavano sulla barca. Scatti realizzati, ovviamente, senza il loro permesso. “Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna”, ha aggiunto la modella. Così, lei e le sue amiche hanno urlato contro il ragazzo, per poi lanciare il suo telefonino in acqua. Ma questo, per Vignali, non è sufficiente: “Sono schifata dal suo comportamento. Penso che lo denuncerò”, ha concluso.

