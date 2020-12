X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della finale del 10 dicembre

Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, va in onda l’attesissima finale di X Factor 2020. Scopriremo quindi il vincitore di questa edizione: i finalisti sono Blind, Casadilego, Little pieces of marmelade e N.A.I.P. Una finale equilibrata he vede i quattro giudici, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, sfidarsi con un concorrente ciascuno. L’appuntamento in diretta Sky Wifi Arena è per stasera, 10 dicembre, dalle 21.15 su Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW TV. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della finale di X Factor 2020? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Il momento del verdetto più atteso è arrivato. La serata è divisa nelle tre classiche manche: la prima con i duetti, la seconda con i best of e l’ultima dedicata ai cavalli di battaglia. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno – nella terza e decisiva manche – per la vittoria. I finalisti come detto sono Little Pieces Of Marmelade, N.A.I.P., Casadilego e Blind: uno per ogni categoria nelle quali vengono tradizionalmente suddivisi i concorrenti del talent.

Una delle grandi novità della finale di X Factor 2020 è che per la prima volta nella manche dei duetti ciascun artista si esibirà con il proprio giudice: così Blind ed Emma presenteranno La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton canteranno Stan, la cover di Eminem featuring Dido; i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours; N.A.I.P. e Mika proporranno Lollipop, celebre successo del giudice anglo-libanese.

La seconda manche è quella è quella del Best-of. Blind portare tre dei suoi brani originali: Bambino sulla cover di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari tuoi. Ma chi è Blind? Originario di Perugia, Franco Rujan ha 20 anni: è un trapper con la faccia da duro e il cuore tenero. Casadilego canterà Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. Casadilego è lo pseudonimo della diciassettenne Elisa Coclite è nata a Bellante (Teramo), studia pianoforte classico e suona la chitarra.

Tra i finalisti di X Factor 2020 ci sono i Little Pieces of Marmelade, che proporranno nella seconda manche I am the walrus dei Beatles, Bullet with butterfly wings degli Smashing Pumpkins e Gimme All your love degli Alabama Shakes. Il duo è composto da Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (Ancona).

N.A.I.P. salirà invece sul palco con due delle sue composizioni originali, Attenti al loop e Partecipo, e con Amandoti dei CCCP. All’anagrafe Michelangelo Mercuri, N.A.I.P. (acronimo per Nessun Artista In Particolare) ha 29 anni, è nato a Lamezia Terme ma vive a Bologna. Suona la chitarra, la batteria, il synth, il pianoforte e la loop station e settimana dopo settimana ha sbalordito giudici e pubblico con le sue proposte originali. Per la manche finale, i due artisti rimasti in gara proporranno il loro cavallo di battaglia nonché brano originale: i Little Pieces of Marmelade portano One cup of happiness, N.A.I.P. proporrà Oh Oh Oh, Blind Cuore nero e Casadilego Vittoria.

Non solo. Secondo le anticipazioni della finale di X Factor 2020, anche i giudici saliranno sul palco esibendosi con alcuni dei loro maggiori successi. Emma proporrà la sua hit “Latina”: “Una versione inedita, acustica, una chicca, insomma. Un regalo per chiudere questa esperienza stupenda. Per me è un onore cantare una mia canzone sul palco di XF”. Subito dopo sarà il momento di un mashup “Bloody Vinyl”, con alcuni dei brani presenti in BV3, album di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles. Aprirà le danze il rapper, producer e pianista Lazza con “Weekend”, per passare la palla al giudice, Hell Raton, che intratterrà con alcune barre di “ALASKA”, gran finale con la talentuosa Mara Sattei che chiuderà con la hit “Altalene”. In consolle non può che esserci Slait, ideatore dell’amata saga.

Manuel Agnelli si esibirà con gli Afterhours al completo, la rock band italiana più importante degli ultimi 30 anni che porterà sul palco di X Factor 2020 “Quello che non c’è”, uno dei loro più grandi successi premiato con l’Italian Music Awards per il miglior testo. Mika interpreterà un medley di suoi brani che attraversa tutta la sua carriera, come Tiny Love, Origin of Love, Relax, Good Guy, Grace Kelly.

Alla conduzione c’è ovviamente anche per questa finale di X Factor 2020 Alessandro Cattelan. “I ragazzi mi troveranno sempre, dal punto di vista artistico e umano” ha detto Emma. “Un gruppo come i Little pieces non c’è mai stato – sostiene Agnelli – loro sono zero televisivi e questa cosa alla gente è piaciuta tanto. Il nostro obiettivo è quello di suonare bene fino alla fine e dimostrare che anche la diversità musicale può avere un suo spazio in televisione”. Hell Raton è più proiettato sul futuro discografico della sua Casadilego. “Se questi ragazzi non hanno una struttura – spiega il giudice anche in veste di direttore artistico della casa discografica leader del settore Machete – i progetti svaniscono, il lavoro di un discografico è ampliare il loro talento. Un’etichetta sostituisce in piccolo X Factor”. “La sfida – commenta Mika – era quella di provocare il pubblico. Anzi, si potrebbe lanciare Naip verso il Festival di Sanremo: è un’idea da prendere in considerazione, nessuno può snobbare Sanremo ed è importante avere l’ambizione. Se N.A.I.P. decidesse di presentarsi sarebbe molto interessante”.

X Factor 2020: gli ospiti della finale

Quali sono gli ospiti della finale di X Factor 2020? Sul palco del talent arriveranno i Negramaro. Il gruppo pugliese è tornato con Contatto, decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino. Torna ospite di x Factor l’artista veneta Madame. Inoltre tra gli ospiti anche Sofia Tornambene, la vincitrice della tredicesima edizione del talent show di Sky, in radio con il suo nuovo singolo Solo.

Concorrenti

Di seguito i concorrenti di X Factor 2020:

Santi ELIMINATO

Blue Phelix ELIMINATO

Blind

Mydrama ELIMINATA

Casadilego

Cmqmartina ELIMINATA

Eda Marì ELIMINATA

Vergo ELIMINATO

N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare)

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba ELIMINATI

I Melancholia ELIMINATI

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della finale di X Factor 2020, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. La finale di stasera, 10 dicembre, va in onda in diretta non solo su Sky, ma anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o in streaming su Now Tv.

Potrebbero interessarti Wonder: la malattia del bambino protagonista Wonder: il cast del film con Julia Roberts e Owen Wilson X Factor 2020, le canzoni della finale: tutti i titoli