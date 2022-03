Vostro onore: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 7 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Vostro onore, remake italiano di una serie israeliana intitolata Kvodo e di quella americana prodotta da Showtime, dal titolo Your Honor. Nella versione oltreoceano Bryan Cranston (Breaking Bad) è il protagonista. Qui il ruolo è ricoperto da Stefano Accorsi. La fiction prende quindi il testimone di Màkari 2, che ha visto la messa in onda della sua ultima puntata lunedì scorso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla nuova fiction di Rai 1.

Trama

Ludovica riferirà a Vittorio quella che è la nuova posizione di Nino. Intanto, Vittorio e Salvatore si muovono nell’illegalità per far sparire un’altra macchina che in questo modo riuscirebbe a smascherare la loro messa in scena. Intanto Danti decide di smuovere un po’ le acque e di utilizzare degli informatori che possano muoversi tra i Silva e captare così delle informazioni che potrebbero essere fondamentali. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Miguel in questa seconda puntata della fiction Rai, verrà a conoscenza di un nuovo giro segreto di droga che viene gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finirà in manette. E poi ancora, le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con Vostro Onore che sarà trasmesso oggi, lunedì 7 marzo in prima visione assoluta Rai, rivelano che finito in carcere, Carlos comincerà a pianificare di uccidere Nino. A questo punto, Vittorio si metterà all’opera per far sì che Nino venga inserito in un programma di protezione e, in questo modo, finirà per spingersi sempre più nel baratro dell’illegalità. Come se non bastasse, pur senza saperlo, Vittorio comincerà a danneggiare i traffici illeciti di Filippo che, a sua volta, comincerà ad organizzare la sua vendetta.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Vostro onore, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Nel cast ci sono tanti attori italiani di primo livello come Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, Remo Girone, Francesco Colella e Camilla Semino Favro. Di seguito l’elenco completo di tutti gli attori con i rispettivi ruoli/personaggi: