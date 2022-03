Vostro onore streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, lunedì 7 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Vostro onore, remake italiano di una serie israeliana intitolata Kvodo e di quella americana prodotta da Showtime, dal titolo Your Honor. Nella versione oltreoceano Bryan Cranston (Breaking Bad) è il protagonista. Qui il ruolo è ricoperto da Stefano Accorsi. La fiction prende quindi il testimone di Màkari 2, che ha visto la messa in onda della sua ultima puntata lunedì scorso. Dove vedere la seconda puntata Vostro onore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione hd – del digitale terrestre).

Vostro onore streaming live

Non solo tv. Sarà possibile vederla (o rivederla) anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette appunto di vedere o rivedere tutti i prodotti Rai via internet da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Vostro onore, ma quante puntate sono previste per la nuova fiction in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La prima lunedì 28 febbraio 2022; la quarta e ultima lunedì 21 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):