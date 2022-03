Vostro onore streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata

Stasera, lunedì 21 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Vostro onore, remake italiano di una serie israeliana intitolata Kvodo e di quella americana prodotta da Showtime, dal titolo Your Honor. Nella versione oltreoceano Bryan Cranston (Breaking Bad) è il protagonista. Qui il ruolo è ricoperto da Stefano Accorsi. La fiction prende quindi il testimone di Màkari 2, che ha visto la messa in onda della sua ultima puntata lunedì scorso. Dove vedere la quarta e ultima puntata Vostro onore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione hd – del digitale terrestre).

Vostro onore streaming live

Non solo tv. Sarà possibile vederla (o rivederla) anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette appunto di vedere o rivedere tutti i prodotti Rai via internet da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Vostro onore, ma quante puntate sono previste per la nuova fiction in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La prima lunedì 28 febbraio 2022; la quarta e ultima lunedì 21 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):