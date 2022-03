A che ora inizia Volevo Fare la Rockstar 2: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia Volevo Fare la Rockstar 2, la seconda stagione della popolare fiction in onda su Rai 2 il mercoledì sera? Appuntamento alle ore 21.20 su Rai 2 ogni mercoledì per quattro settimane, a cominciare dal 23 marzo 2022. La seconda stagione della serie è infatti composta da otto episodi, trasmessi due ogni settimana. Ogni episodio ha una durata di circa un’ora, per cui la messa in onda su Rai 2 dei due episodi settimanali è di circa due ore. L’inizio è previsto per le 21.20, la fine per le 23.20. Quante puntate sono previste per Volevo Fare la Rockstar 2 su Rai 2? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima mercoledì 23 marzo 2022; l’ultima mercoledì 13 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 23 marzo ore 21:20 Rai 2

ore 21:20 Rai 2 Seconda puntata: 30 marzo ore 21:20 Rai 2

ore 21:20 Rai 2 Terza puntata: 6 aprile ore 21:20 Rai 2

ore 21:20 Rai 2 Quarta puntata: 13 aprile ore 21:20 Rai 2

La serie ha come attori protagonisti Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti e la regia di Matteo Oleotto. Una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni. Il regista friulano è noto per aver diretto il film “Zoran, il mio nipote scemo”. Sul piccolo schermo ha anche diretto il film-tv Mai scherzare con le stelle, del ciclo Purché finisca bene. A scrivere la serie, invece, sono Alessandro Sermoneta (headwriter), Giacomo Bisanti, Matteo Visconti e Claudia De Angelis. La fiction è ispirata all’omonimo blog di Valentina Santandrea, che racconta online la sua esperienza di madre single e che è consulente della serie.

Trailer

Vediamo ora il trailer ufficiale di Volevo fare la Rockstar 2, su Rai 2 da mercoledì 23 marzo.

Volevo Fare la Rockstar 2: streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Volevo Fare la Rockstar 2, ma dove vedere la fiction in diretta tv e in streaming? La serie viene proposta in prima serata su Rai 2 da mercoledì 23 marzo 2022 alle 21.20 per quattro prime serate. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre in HD. Chi vuole seguirla in diretta streaming o recuperando gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand può farlo collegandosi a RaiPlay.