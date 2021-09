Voglio essere un mago, eliminati: chi è stato eliminato (espulso) oggi?

VOGLIO ESSERE UN MAGO ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata di oggi – 21 settembre 2021 – di Voglio essere un mago, il talent show di Rai 2? A dover lasciare il programma è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Apprendisti

Allo show prenderanno parte 12 apprendisti:

Pasquale Guercia (16 anni, di Salerno);

Luca Funzione (18 anni, di Sarzana – La Spezia);

Giulia Serafin (17 anni, di Treviso);

Giuseppe Capitolino (15 anni, di Cleto – di Cosenza);

Marco Loffredo (17 anni, di Napoli);

Silvia Lollino (18 anni, di Varese);

Giulia Mangialomini (16 anni, di Castelvetrano -Trapani);

Giorgio Andolfatto (16 anni, di Torino);

Elettra Tercon (17 anni, di Ferrara);

Christian Ceresera (18 anni, di Brescia);

Daniel Motta (17 anni, di Villasanta – Monza e Brianza);

Matilde Carioli (14 anni, di Bergamo).

Tutti gli apprendisti di Voglio essere un mago saranno divisi in tre casate: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu. Poi inizieranno gli studi. Gli apprendisti dovranno sfidarsi in una serie di esami per ottenere il diploma finale di Mago ed evitare l’espulsione dall’accademia. Il migliore di loro conquisterà la bacchetta d’oro.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi a Voglio essere un mago, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il reality-talent show va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.