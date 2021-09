Voglio essere un mago: apprendisti, insegnanti, quante puntate e streaming

Da martedì 21 settembre 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Voglio essere un mago, il nuovo reality-talent prodotto in collaborazione con Stand by me. Protagonisti dodici ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, che si metteranno alla prova per trasformarsi da apprendisti in incantatori e illusionisti professionisti. Ogni settimana i giovani apprendisti dovranno stupire gli spettatori con trucchi magici per delle vere e proprie verifiche che affronteranno in gruppo. Sin dall’inizio saranno infatti divisi in casate: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu. La squadra peggiore dovrà affrontare gli esami di sbarramento, in cui ogni componente della casata sarà a rischio bocciatura e, per evitarla, dovrà dimostrare di avere le competenze pratiche e teoriche necessarie per rimanere nella scuola. Tutti in gara quindi per conquistare il Diploma di mago ed il migliore tra loro si aggiudicherà la bacchetta d’oro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Voglio essere un mago: apprendisti

Allo show prenderanno parte 12 apprendisti:

Pasquale Guercia (16 anni, di Salerno);

Luca Funzione (18 anni, di Sarzana – La Spezia);

Giulia Serafin (17 anni, di Treviso);

Giuseppe Capitolino (15 anni, di Cleto – di Cosenza);

Marco Loffredo (17 anni, di Napoli);

Silvia Lollino (18 anni, di Varese);

Giulia Mangialomini (16 anni, di Castelvetrano -Trapani);

Giorgio Andolfatto (16 anni, di Torino);

Elettra Tercon (17 anni, di Ferrara);

Christian Ceresera (18 anni, di Brescia);

Daniel Motta (17 anni, di Villasanta – Monza e Brianza);

Matilde Carioli (14 anni, di Bergamo).

Tutti gli apprendisti di Voglio essere un mago saranno divisi in tre casate: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu. Poi inizieranno gli studi. Gli apprendisti dovranno sfidarsi in una serie di esami per ottenere il diploma finale di Mago ed evitare l’espulsione dall’accademia. Il migliore di loro conquisterà la bacchetta d’oro.

Insegnanti

Ma quali sono gli insegnanti del reality Voglio essere un mago? A guidare i ragazzi saranno: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia. Come nella migliore tradizione delle scuole di magia, il corpo docente sarà presieduto da un “magister”, Raul Cremona, che avrà il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività. A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi.

Location

Dove è stato girato (location) Voglio essere un mago? A fare da scenario al reality show il castello di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese appositamente allestito. Ogni casata avrà la sua stanza arredata con i propri colori, un luogo di studio e di svago per gli aspiranti maghi. Ci saranno però molti spazi comuni come l’Aula magna, dove gli apprendisti seguono le lezioni e consumano i loro pasti, e il teatro, che ospita le prove degli spettacoli, le verifiche di casata e le esibizioni degli apprendisti. Per riposarsi a fine giornata ci sarà il dormitorio, sala circolare in cui tutti i ragazzi dormono insieme in letti a castello e la cui vita notturna è seguita costantemente. A tutto questo si aggiunge la stanza dei desideri, il luogo in cui gli apprendisti confessano ad uno specchio magico richieste e sogni con la speranza che siano esauditi.

Voglio essere un mago: quante puntate

Quante puntate sono previste per Voglio essere un mago? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 21 settembre 2021; l’ultima martedì 19 ottobre 2021. La messa in onda è prevista a partire dalle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe essere modificata):

Prima puntata: martedì 21 settembre 2021

Seconda puntata: martedì 28 settembre 2021

Terza puntata: martedì 5 ottobre 2021

Quarta puntata: martedì 12 ottobre 2021

Quinta puntata: martedì 19 ottobre 2021

Streaming e tv

Dove vedere Voglio essere un mago in diretta tv e live streaming? Il reality-talent show va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.