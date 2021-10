Voglio essere un mago: le anticipazioni della quarta puntata su Rai 2, 11 ottobre

Oggi, lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 17 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Voglio essere un mago, il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me. Un cambio di programma per il talent show che, visti i bassi ascolti, passa dalla prima serata al pomeriggio. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 ottobre.

Anticipazioni

La settimana al Castello inizierà con una lezione molto speciale per gli apprendisti della scuola di magia: Federico Soldati, professore di mentalismo, parlerà di spiritismo. I ragazzi riceveranno un incarico speciale e insieme ai babbaloni dovranno realizzazione video per i social… senza però dimenticare l’arte della magia! La casata che realizzerà il lavoro migliore riceverà un grosso vantaggio per il prossimo esame. Le sorprese non finiranno, perché gli apprendisti potranno assistere alla lezione di un ospite speciale, Paolo Carta, che rivelerà loro uno dei trucchi più famosi delle grandi illusioni: il baule magico.

Voglio essere un mago: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi, ma quante puntate sono previste per Voglio essere un mago? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda nove puntate: la prima martedì 21 settembre 2021; l’ultima giovedì 21 ottobre 2021. La messa in onda era prevista a partire dalle ore 21,20, ma dalla quarta puntata il programma – visto il flop di ascolti – è passato al pomeriggio (ore 17). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe essere modificata):

Prima puntata: martedì 21 settembre 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 28 settembre 2021 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 5 ottobre 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: lunedì 11 ottobre 2021

Quinta puntata: mercoledì 13 ottobre 2021

Sesta puntata: giovedì 14 ottobre 2021

Settima puntata: martedì 19 ottobre 2021

Ottava puntata: mercoledì 20 ottobre 2021

Nona puntata: giovedì 21 ottobre 2021

Streaming e tv

Dove vedere Voglio essere un mago in diretta tv e live streaming? Il reality-talent show va in onda alle ore 17 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.