Voglio essere un mago: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Voglio essere un mago, il nuovo reality-talent in onda su Rai 2 dal 20 settembre 2021? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda cinque puntate. La prima è prevista per martedì 21 settembre 2021; l’ultima per martedì 19 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe essere modificata) del programma su Rai 2:

Prima puntata: martedì 21 settembre 2021

Seconda puntata: martedì 28 settembre 2021

Terza puntata: martedì 5 ottobre 2021

Quarta puntata: martedì 12 ottobre 2021

Quinta puntata: martedì 19 ottobre 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Voglio essere un mago? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 00,10. La durata prevista – pubblicità incluse – è quindi di circa 3 ore. Dove è stato girato (location) Voglio essere un mago? A fare da scenario al reality show il castello di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese appositamente allestito. Ogni casata avrà la sua stanza arredata con i propri colori, un luogo di studio e di svago per gli aspiranti maghi. Ci saranno però molti spazi comuni come l’Aula magna, dove gli apprendisti seguono le lezioni e consumano i loro pasti, e il teatro, che ospita le prove degli spettacoli

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Voglio essere un mago, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il reality-talent show va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.