Vivi e lascia vivere: cosa è successo nella terza puntata (riassunto)

Cosa è successo nella terza puntata di Vivi e lascia vivere in onda su Rai 1 lo scorso giovedì, 7 maggio 2020? Vediamo a che punto siamo arrivati in vista della quarta puntata di oggi (14 maggio) della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci che racconta la risalita dal baratro di Laura, una donna forte e determinata che ha visto la sua vita sconvolta. Ma cosa è successo (riassunto) nella terza puntata di Vivi e lascia vivere?

Nella terza puntata di Vivi e lascia vivere, andata in onda il 7 maggio 2020, sullo sfondo di una Napoli colorata e vitale, tra novità e colpi scena, abbiamo visto Laura e Toni, complici ormai nel lavoro, ritrovarsi vicini e abbandonare le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. Intanto l’attività di Laura ha iniziato a funzionare, ma Giada è stata protagonista di una brutta avventura nel locale dove lavora. Toni si è però dimostrato diverso da come voleva apparire. E Laura, una volta scoperta la verità, ha deciso di allontanarlo da lei e dalla sua famiglia. Intanto Giada, quasi per caso, ha trovato qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato, mentre Giovanni, il figlio minore di Laura, ha scoperto per la prima volta l’amore.

Vivi e lascia vivere: quante puntate, quando finisce

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Vivi e lascia vivere, ma quante puntate sono previste? La fiction con Elena Sofia Ricci va in onda in prima serata da giovedì 23 aprile 2020 su Rai 1. In tutto sono previste sei prime serate. La messa in onda della fiction su Rai 1 prevede infatti sei puntate. Se consideriamo inoltre che nel corso di ogni prima serata vanno in onda due episodi, in tutto gli episodi di Vivi e lascia vivere sono 12. Quando vanno in onda le puntate di Vivi e lascia vivere? Le sei prime serate di Rai 1, salvo cambi di palinsesto andranno in onda per i prossimi sei giovedì: dal 23 aprile al 28 maggio. Di seguito il calendario puntata per puntata:

Prima puntata: giovedì 23 aprile 2020

giovedì 23 aprile 2020 Seconda puntata: giovedì 30 aprile 2020

giovedì 30 aprile 2020 Terza puntata: giovedì 7 maggio 2020

giovedì 7 maggio 2020 Quarta puntata: giovedì 14 maggio 2020

giovedì 14 maggio 2020 Quinta puntata: giovedì 21 maggio 2020

giovedì 21 maggio 2020 Sesta puntata: giovedì 28 maggio 2020

