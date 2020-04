Vivi e lascia vivere: cosa è successo nella prima puntata

Cosa è successo nella prima puntata di Vivi e lascia vivere? Nella prima puntata della serie tv, trasmessa lo scorso giovedì 23 aprile 2020, abbiamo conosciuto Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci), una cinquantenne dal carattere freddo e scostante che, per contribuire alle spese familiari, lavora come cuoca in una mensa. Laura è sposata da oltre 20 anni con Renato (Antonio Gerardi), un musicista che suona sulle navi da crociera, e ha tre figli Nina (Carlotta Antonelli), Giovanni (Giampiero De Concilio) e Giada (Silvia Mazzieri). La vita della protagonista procede senza troppi scossoni (anche se nasconde un segreto molto importante) fino a quando, di ritorno da un viaggio, è costretta a comunicare ai suoi figli che il loro papà è morto in un misterioso incidente a Tenerife, omettendo però un’altra dolorosa verità: l’uomo conduceva una doppia vita con un’altra donna. Di seguito cosa è successo (il riassunto) nei primi due episodi di Vivi e lascia vivere:

PRIMO EPISODIO

Laura rientrata a Napoli da Tenerife è costretta a dare una terribile notizia alla propria famiglia. Una notizia che cambia la sua vita e quella dei suoi figli. La donna dall’ansia ha subito un crollo nervoso ma, per merito della sua amica Rosa e di Marilù (sorella di suo marito), è riuscita pian piano a riprendersi. Intanto Giada, la figlia maggiore di Laura, è partita alla ricerca di un lavoro e in questo modo conosce Luciano.

SECONDO EPISODIO

Nel secondo dei due episodi di Vivi e lascia vivere la famiglia si riorganizza e Laura fa un incontro del tutto inatteso: la protagonista rivede Toni, un suo vecchio amico che però appare molto cambiato rispetto al passato. Giada riesce ad avere il lavoro che voleva, mentre Nina – la figlia minore di Laura – insieme alle sue amiche entra in una casa privata credendo che fosse vuota…

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Vivi e lascia vivere? La fiction con Elena Sofia Ricci va in onda in prima serata da giovedì 23 aprile 2020 su Rai 1. In tutto sono previste sei prime serate. La messa in onda della fiction su Rai 1 prevede infatti sei puntate. Se consideriamo inoltre che nel corso di ogni prima serata vanno in onda due episodi, in tutto gli episodi di Vivi e lascia vivere sono 12. Quando vanno in onda le puntate di Vivi e lascia vivere? Le sei prime serate di Rai 1, salvo cambi di palinsesto andranno in onda per i prossimi sei giovedì: dal 23 aprile al 28 maggio. Di seguito il calendario puntata per puntata:

Prima puntata: giovedì 23 aprile 2020

giovedì 23 aprile 2020 Seconda puntata: giovedì 30 aprile 2020

giovedì 30 aprile 2020 Terza puntata: giovedì 7 maggio 2020

giovedì 7 maggio 2020 Quarta puntata: giovedì 14 maggio 2020

giovedì 14 maggio 2020 Quinta puntata: giovedì 21 maggio 2020

giovedì 21 maggio 2020 Sesta puntata: giovedì 28 maggio 2020

