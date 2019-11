Viva RaiPlay dal 13 novembre solo su Rai Play: orario e come vedere lo show di Fiorello in streaming

Dopo l’anteprima di 15 minuti andata in onda per una settimana anche su Rai 1, Viva RaiPlay, l’innovativo show di Fiorello, dal 13 novembre sarà trasmesso in esclusiva solo su Rai Play. Un programma più lungo, della durata di 50 minuti, con vari ospiti e momenti di grande spettacolo.

Insomma, quello che abbiamo visto finora è stato solo un assaggio, adesso si inizia a fare sul serio. Dopo gli ottimi ascolti e i commenti entusiasti sui social riguardo alla settimana trasmessa anche su Rai 1, Fiorello è pronto a stupire tutti di nuovo con uno show ancora più lungo e ricco di ospiti.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Viva RaiPlay, disponibile sulla app di Rai Play in esclusiva dal 13 novembre 2019.

Viva RaiPlay, orario e dove vederlo

Il nuovo show di Fiorello da stasera, 13 novembre, va in esclusiva su Rai Play, la piattaforma in streaming del servizio pubblico. Si tratta di tre sere a settimana, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, per una durata di ciascuna puntata di circa 50 minuti.

L’orario previsto per la messa in onda è quello delle 20.35, anche se ovviamente grazie alla app è possibile rivedere il programma in qualsiasi momento o far ripartire la puntata dall’inizio se si dovesse arrivare in ritardo.

Tutto quello che c’è da sapere su Viva RaiPlay

In tutto sono previste 18 puntate, fino al 20 dicembre 2019. Presentando la nuova Rai Play, l’azienda di viale Mazzini ha spiegato: “Fiorello porterà in scena un varietà completamente innovativo fatto di contaminazioni e diversificazioni di stili, idee e linguaggi. Tanti gli ospiti famosi che interagiranno con lui, dai grandi nomi del mondo della musica e del cinema fino alle giovani star del web”.

Nel cast di Viva RaiPlay anche il maestro Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e l’amatissimo giornalista del Tg 1 Vincenzo Mollica, che presta la voce ad un pupazzo con le sue fattezze.

Viva RaiPlay, gli ospiti della prima puntata

I grandi personaggi, d’altronde, non sono mancati neppure nella settimana andata anche su Rai 1. Adesso, con la durata di 50 minuti, sarà possibile concedere più spazio ai vari ospiti, pronti ad interagire con il mattatore Fiorello.

Già nel corso della prima puntata del 13 novembre, infatti, sono previsti alcuni big dello spettacolo. A Viva RaiPlay ci sarà finalmente Biagio Antonacci, rimasto bloccato per una settimana nella guardiola degli studi di via Asiago. Il cantante riuscirà finalmente ad arrivare in studio per incontrare il conduttore e presentare il anteprima il suo nuovo singolo.

Come funziona RaiPlay?

Tra gli ospiti della prima puntata anche l’attrice Paola Cortellesi e i “Meduza”, il trio italiano dei record della musica house. Insomma, l’evento più atteso della stagione tv non ha deluso le aspettative, registrando una media di sei milioni di spettatori su Rai 1 ma anche ottimi numeri su Rai Play, tra le app più scaricate del momento.

Come funziona RaiPlay, la app per vedere lo show di Fiorello in streaming

Rai Play è la app si streaming gratuita della Rai, disponibile su molti device. Nata nel 2007 come Rai.tv, dal 2016 si è trasformata in RaiPlay.

La piattaforma streaming consente all’utente di vedere e ascoltare gratuitamente i programmi prodotti interamente o parzialmente dalla Rai sia tramite browser sia tramite app (per iOS, Android, Amazon Fire TV). Chi ha a disposizione una Smart Tv, può installare comodamente RaiPlay anche sulla televisione: tutto quello che vi serve è un collegamento a internet.

Quali sono i canali tv fruibili su RaiPlay? Ben 14 i canali messi a disposizione e che prevedono la diretta streaming: Rai 1, Rai2 , Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai News 24, Rai Sport, RaiSport+HD, Rai Movie, Rai Premium, Rai Yoyo, Rai Gulp, Rai Storia, Rai Scuola.

Tanti i contenuti disponibili sulla app, dai film ai grandi show televisivi, dalle fiction ai concerti. La app è completamente gratuita, ma per utilizzarla è necessario registrarsi. Lo si può fare attraverso i social, accedendo tramite Facebook, Twitter e Google. Se non volete associare i vostri profili social a RaiPlay, potete anche inserire i vostri dati (nome, cognome, e-mail e password) e accedere tranquillamente alla piattaforma. Chi ha tra i 14 e i 18 anni, dovrà inserire la mail di uno dei genitori o del tutore legale (che dovrà autorizzare l’iscrizione al servizio) prima di completare la registrazione.

Una volta entrati su RaiPlay, potete scegliere se guardare i programmi in diretta streaming o recuperare quelli già andati in onda grazie alla funzione on demand.

Viva RaiPlay, l’anteprima con Viva Asiago10

Siccome Fiorello è solito fare numerose sorprese al proprio pubblico, ecco che lo showman ha anticipato l’appuntamento di Viva RaiPlay con una sorpresa gradita a tutti i suoi fan. Si tratta di una striscia intitolata Viva Asiago10, sempre in esclusiva sulla piattaforma Rai Play.

Il contenuto è disponibile on demand ed è stato realizzato nell’acquario posizionato su via Asiago, da dove lo showman commenta le notizie della giornata, coinvolge i passanti, telefona a sorpresa a personaggi noti e anticipa ospiti e temi della trasmissione della sera.

Viva Asiago10 verrà realizzato ogni mattina il mercoledì, giovedì e venerdì come anteprima dello show della sera. Alla prima puntata del 13 novembre hanno partecipato Gabriele Muccino, Paola Cortellesi, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari.