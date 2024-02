Viva Rai 2 Viva Sanremo 2024 streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Fiorello

Dal 5 febbraio 2024 Fiorello porta il suo show Viva Rai 2 a Sanremo, per seguire da vicino tutta la settimana del Festival di Sanremo 2024. Quest’anno Viva Rai 2 Viva Sanremo va in onda direttamente dalla città ligure con il glass posto proprio davanti al teatro Ariston. Appuntamento come di consueto su Rai 2 alle 7.15 dal 5 febbraio. Poi dal 6 febbraio, giorno d’inizio del Festival, Fiorello e i suoi si spostano su Rai 1 per un appuntamento speciale subito dopo la fine della serata del Festival. Appuntamento intorno alle 2 di notte. L’indomani mattina su Rai 2 va in onda la replica di Viva Rai 2… Viva Sanremo, lo show di Rosario Fiorello. Quattro scoppiettanti puntate con Fiorello, Biggio, Casciari e tutto il cast del suo programma che saranno in diretta dal Glass proprio davanti al Teatro Ariston, l’Aristonello, per commentare il Festival della canzone italiana. Quarantacinque minuti di notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, subito dopo la puntata di Sanremo, grazie anche agli scoop e i collegamenti in diretta con l’inviato, Gabriele Vagnato. Dove vedere Viva Rai 2 Viva Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

Lo show andrà in onda subito dopo il Festival di Sanremo 2024 su Rai 1, dal martedì sera al venerdì sera, e in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Ma non finisce qui: l’indomani mattina poi, alle ore 7,15 su Rai 2, andrà in onda “Viva Rai2…Viva Sanremo! bis”, una replica di quanto mandato in onda la sera precedente su Rai 1. Sabato non sarà in onda perché Fiorello sarà co-conduttore della finale.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Viva Rai 2, ma dove viene girato (location) il programma? Per l’occasione il glass di Viva Rai 2 si sposta a Sanremo, proprio davanti al teatro Ariston. Viva Rai 2 andrà in onda da Sanremo per tutta la settimana, a cominciare dal 5 febbraio.