Dove si trova il glass di Viva Rai 2 Viva Sanremo 2024: lo studio di Fiorello

Dove si trova il glass di Viva Rai 2 Viva Sanremo 2024? Fiorello porta la sua trasmissione a Sanremo, per seguire per tutta la settimana la 74esima edizione del Festival. Già dal 5 febbraio Viva Rai 2 si sposta a Sanremo. È stato infatti costruito un glass proprio di fronte al teatro Ariston. Per l’occasione quindi Viva Rai 2 Viva Sanremo non va in onda da Roma ma direttamente da Sanremo.

Dal 6 febbraio, dopo la serata inaugurale del Festival, ogni puntata (quattro in tutto) andrà in onda subito dopo il Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus. Appuntamento dunque su Rai 1 intorno alle 2 di notte dal martedì al venerdì sera. Sabato Fiorello sarà direttamente sul palco come co-conduttore della finale. Quarantacinque minuti di notizie, varietà e curiosità dall’Ariston con scoop e collegamenti in diretta con l’inviato, Gabriele Vagnato. Appuntamento dunque su Rai 2 dal 5 febbraio e poi su Rai 1 dal 6 subito dopo la fine del Festival.

Cast

Abbiamo visto a che ora inizia Viva Rai 2 Viva Sanremo 2024 (Fiorello), ma qual è il cast del programma? In questa avventura lo showman ha voluto con sé Fabrizio Biggio, attore, sceneggiatore e conduttore televisivo, con cui condividerà improvvisazioni, risate e commenti; Gabriele Vagnato, giovane tiktoker da oltre 3,5 milioni di follower che ci racconterà il vox populi sui temi del giorno; Mauro Casciari, speaker radiofonico, e anche un corpo di ballo, in pieno stile varietà, pronto a seguire le intuizioni, non sempre convenzionali, del coreografo Luca Tommassini.