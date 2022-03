Viola come il mare quando esce: la data, la trama e il cast

Viola come il mare è la nuova, attesissima fiction in arrivo su Canale 5 con protagonista Can Yaman. Celebre attore turco che ha raggiunto la popolarità in Italia con DayDreamer – Le ali del sogno, è pronto a fare ritorno sui nostri piccoli schermi con una nuova storia, in compagnia di Francesca Chillemi. Ma quando esce Viola come il mare?

Quando esce

Tutti attendono il ritorno di Can Yaman, ma qual è la data di uscita di Viola come il mare? La serie TV arriverà su Canale 5 e vedrà il celebre attore turco recitare per la prima volta in italiano. Si tratterà di un vero e proprio debutto, quindi, e al suo fianco ci sarà Francesca Chillemi, già nota al pubblico italiano grazie ad esperienze come Che Dio Ci Aiuti 6. Al momento non conosciamo ancora la data ufficiale di Viola come il mare, ma pare che Mediaset abbia intenzione di destinarla alla prima serata di mercoledì. Quindi, considerando il palinsesto attuale, la serie TV con Can Yaman potrebbe arrivare su Canale 5 mercoledì 30 marzo 2022.

Al momento sappiamo che Viola come il mare è composta da sei puntate e quindi dovrebbe durare circa sei settimane. Cosa conosciamo della trama? La storia è ispirata liberamente al romanzo Conosci l’estate di Simona Tanzini. La protagonista, com’è intuibile dal titolo, si chiama Viola ed è una giornalista, lavora per la TV e vive a Palermo. In seguito ad un incidente e la morte di una ragazza di buona famiglia, Viola scopre di avere una certa predisposizione al giornalismo investigativo. Ad affiancarla in questa nuova avventura è Santo, ex capo redattore che la mette in contatto con un poliziotto, detto Zelig ma all’anagrafe Francesco Demir. Inizialmente la loro non è una collaborazione semplice, poiché si approcciano al lavoro in due modi diversi, ma presto impareranno a trovare un terreno comune, che li spingerà verso una forte complicità.