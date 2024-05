Viola come il mare 2: il cast (attori) completo della seconda stagione

Qual è il cast (attori) di Viola come il mare 2, la seconda stagione in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5? Protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Al loro fianco tanti altri attori come Ninni Bruschetta, Giovanni Scifoni e Chiara Tron. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesca Chillemi: Viola Vitale

Can Yaman: Francesco Demir

Ninni Bruschetta: Leonardo Piazza

Giovanni Scifoni: Matteo Ferrara

Giovanni Nasta: Turi

Chiara Tron: Tamara

Lorenzo Scalzo

Alice Arcuri

Virginia Diop

Valeria Milillo

Kyshan Wilson

Jonis Bascir

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Viola come il mare 2, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.