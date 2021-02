“Non si fa niente!”: la spassosa clip di René Ferretti che annuncia Boris 4

Boris 4 è quasi realtà. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, gli autori della famosa “fuori serie italiana” sono a lavoro per confezionare un prodotto all’altezza delle aspettative. I tormentoni “apri tutto”, “smarmella”, “a Ca**o di cane”, “Cagna” sono pronti a tornare. L’attore Francesco Pannofino, protagonista di “Boris” nel ruolo del regista René Ferretti, ha annunciato (nel pieno stile del personaggio) la quarta stagione della celebre “fuori serie” italiana che andrà in onda in streaming prossimamente su Disney+.

Ma chi formerà il cast di Boris 4? Tutti il cast delle prime tre stagioni dovrebbe essere confermato ad eccezione di Roberta Fiorentina, nella serie interpreta il ruolo di Itala, morta nel 2019. “Visto il successo di Boris su Netflix pensiamo a una piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi”, aveva detto Lorenzo Mieli, amministratore delegato della società di produzione The Apartment, e produttore dei successi degli ultimi anni, da Boris a L’amica geniale a The New Pope.

