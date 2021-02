Boris 4 è quasi realtà: ecco chi farà parte del cast

Boris 4 è quasi realtà. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, gli autori della famosa “fuori serie italiana” sono a lavoro per confezionare un prodotto all’altezza delle aspettative. I tormentoni “apri tutto”, “smarmella”, “a Ca**o di cane”, “Cagna” sono pronti a tornare.

Il progetto è ancora allo stadio embrionale. “Siamo nella fase idee”, ha detto l’autore Luca Vendruscolo, che sta lavorando alla sceneggiatura insieme all’altro autore Giacomo Ciarrapico, senza più al fianco Mattia Torre, scomparso nel 2019. “In ogni caso sarà una cosa fatta completamente in ricordo di Mattia. Se riusciremo a fare una cosa che ci darà la sensazione che Mattia da lassù non ci sputi in faccia, la realizzeremo”, ha detto qualche tempo fa durante un evento organizzato dai ragazzi del Cinema America.

Ma chi formerà il cast di Boris 4? Tutti il cast delle prime tre stagioni dovrebbe essere confermato ad eccezione di Roberta Fiorentina, nella serie interpreta il ruolo di Itala, morta nel 2019. “Visto il successo di Boris su Netflix pensiamo a una piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi”, aveva detto Lorenzo Mieli, amministratore delegato della società di produzione The Apartment, e produttore dei successi degli ultimi anni, da Boris a L’amica geniale a The New Pope. Ma ve li ricordate i personaggi (cast) di Boris? Vi rinfreschiamo la memoria:

René Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino

Stanis La Rochelle, interpretato da Pietro Sermonti

Alessandro, interpretato da Alessandro Tiberi

Arianna, interpretata da Caterina Guzzanti

Duccio, interpretato da Ninni Bruschetta

Corinna, interpretata da Carolina Crescentini

Cristina, interpretata da Eugenia Costantini

Biascica, interpretato da Paolo Calabresi

Lorenzo, interpretato da Carlo De Ruggieri

Karin, interpretata da Karin Proia

Lopez, interpretato da Antonio Catania

Sergio, interpretato da Alberto Di Stasio

Mariano Giusti, interpretato da Corrado Guzzanti

Martellone, interpretato da Massimiliano Bruno

