Chi sono Victoria Cabello e Paride Vitale: I Pazzeschi a Pechino Express 2022

VICTORIA CABELLO E PARIDE VITALE PECHINO EXPRESS 2022 – Al via l’edizione 2022 di Pechino Express, il programma in onda su Sky Uno con la guida di Costantino della Gherardesca. Dieci sono le coppie chiamate in gara che dovranno affrontare un lungo viaggio che durerà dieci puntate. Quattro sono gli stati in cui faranno tappa i venti concorrenti e, tra questi, spuntano i nomi di Victoria Cabello e Paride Vitale.

Entrambi amici di vecchia data, formano I Pazzeschi. Ma chi sono Victoria Cabello e Paride Vitale? Quanti anni hanno? Cosa sappiamo sul loro conto? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Victoria Cabello e Paride Vitale

Scopriamo subito chi sono Victoria Cabello e Paride Vitale. Amici da anni, i due hanno deciso di partecipare a Pechino Express come I Pazzeschi. Chi ha dimestichezza con il piccolo schermo avrà già riconosciuto il nome di Victoria Cabello. Presentatrice in gamba, ha dimostrato di avere la stoffa per la televisione sin dai tempi de Le Iene di cui è stata inviata. Ha condotto Very Victoria per MTV, Victor Victoria su La7 e ha condotto Quelli che il calcio. In più è stata anche giudice di X Factor ed è apparsa sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2006.

E se il nome della conduttrice suona qualche campanello, quello di Paride Vitale invece potrebbe apparire quanto più sconosciuto. È amico della Cabello da oltre vent’anni, ha 44 anni ed è originario di Pescasseroli, anche se ormai è di adozione milanese. Si occupa di consulenza in strategie di comunicazione e lavora come ufficio stampa, organizzatore d’eventi e pubbliche relazioni.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli episodi in streaming già andati in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on-demand.