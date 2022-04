Via Crucis 2022 con Papa Francesco: stazioni, orario, strade chiuse e streaming

Quest’anno la Via Crucis arriva in un momento in cui l’Italia è uscita dall’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19. Dopo due lunghi anni, la cerimonia si svolge durante il Venerdì Santo che capita di 15 aprile 2022. Il Covid è ancora una realtà ben presente, ma con la fine dell’emergenza sanitaria si inizia a vedere la luce alla fine del tunnel. I fedeli possono seguire la Via Crucis anche in diretta televisiva e streaming. Dopo la funzione svoltasi l’anno scorso in una Piazza San Pietro deserta, quest’anno si torna al Colosseo. Ma quali sono le stazioni e le meditazioni della Via Crucis 2022 presieduta oggi, 15 aprile 2022, da Papa Francesco? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Stazioni e meditazioni

Quest’anno le stazioni e le meditazioni della Via Crucis vedono come protagonista le famiglie. La funzione si celebra il Venerdì Santo al Colosseo insieme a Papa Francesco. Nell’anno della Famiglia, sono proprio queste ultime a scrivere le meditazioni. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha spiegato: “In occasione dell’anno dedicato alla famiglia, con cui la Chiesa celebra i 5 anni dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa Francesco ha affidato la preparazione dei testi delle meditazioni e delle preghiere per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo ad alcune famiglie legate a comunità ed associazioni cattoliche di volontariato ed assistenza”. Inoltre, a detta di Matteo Bruni, saranno sempre le famiglie a trasportare la croce tra una stazione e l’altra in base alle tematiche affrontare. Le stazioni come da tradizione sono 14, un’usanza che ha origini spagnole e portata poi in Italia da padre Salvatore de Cagliari.

La prima stazione riguarda il testo di una coppia di giovani sposi, seguita da una famiglia in missione, da sposi anziani senza figli, per una quarta con famiglia numerosa. La quinta vede una famiglia con un figlio con disabilità, la sesta una famiglia che gestisce una casa famiglia, la settima una famiglia con un genitore malato. L’ottava stazione sceglie una coppia di nonni, la nona una famiglia adottiva, la decima una vedova con figli e l’undicesima una famiglia con un figlio consacrato. La dodicesima stazione parla di una famiglia che ha perso una figlia, la tredicesima una famiglia ucraina e una famiglia russa e infine la quattordicesima una famiglia di migranti.

Streaming e diretta TV

Ma dove vedere la Via Crucis 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento per i fedeli del Venerdì Santo avviene anche tramite Rai 1 oltre che su TV2000 in contemporanea. Seguire la Via Crucis da casa è possibile grazie al primo canale di Viale Mazzini che trasmette in chiaro la funzione. A che ora inizia la funzione? Alle ore 21:00 la Via Crucis viene trasmessa in diretta su Rai 1. Chi vuole seguire la funzione può quindi sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD così come al tasto 101 di Sky. Chi preferisce TV2000 trova il canale al tasto 28 del digitale terrestre. Si può seguire la Via Crucis anche via streaming tramite RaiPlay oppure il servizio live di TV2000.