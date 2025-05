Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 24 maggio 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 24 maggio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 24 maggio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglie una protagonista assoluta della musica italiana, Ornella Vanoni, fresca di pubblicazione di un libro in cui ha raccolto i pensieri e i ricordi più intimi della sua vita. A Verissimo Sal Da Vinci, pronto, anche quest’estate, a far cantare tutti con il nuovo singolo “L’Amore e Tu”. E ancora, in studio: Teresa Langella con sua mamma Annunziata e la storia d’amore tra Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione del 2023 di “Amici” e la ballerina Benedetta Vari. Sarà ospite anche Niko Cutugno, figlio del grande Toto, che ha raccontato in un libro autobiografico l’intenso e complesso rapporto con il padre. Infine, Orietta Berti presenterà in anteprima a Verissimo il suo brano estivo, che promette, già dalle prime note, di diventare un tormentone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 24 maggio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.