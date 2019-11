Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi 2 novembre: in studio Adriano Celentano ed Iva Zanicchi

Come ogni sabato anche oggi, 2 novembre 2019, sono tanti i telespettatori di Canale 5 in attesa della nuova puntata di Verissimo: in questo articolo, troverete le principali anticipazioni e i nomi degli ospiti del salottino di Silvia Toffanin.

Non mancheranno come di consueto tanti ospiti tra i più amati dal pubblico nella puntata di oggi di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Il programma registra ogni settimana ottimi ascolti.

Il tutto grazie soprattutto a un parterre di ospiti sempre di primissimo livello: dal mondo del cinema a quello della tv, dalla musica all’arte in generale, gli artisti che si siedono ogni settimana davanti a Silvia Toffanin hanno sempre un seguito pazzesco.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi, sabato 2 novembre 2019

Per la prima volta nella storia di Verissimo, ci sarà ospite Adriano Celentano. Il cantante ripercorrerà la sua lunga e straordinaria carriera, parlando anche della sua vita privata e del matrimonio con Claudia Mori. Celentano nella puntata di oggi presenterà anche Adriano, la sua nuova trasmissione in onda su Canale 5 in prima serata dal 7 novembre.

Dopo il grande flop di Adrian, che ha registrato ascolti molto bassi, il cantante torna con questo nuovo programma, che vedrà una maggiore presenza dello stesso Celentano.

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo anche Iva Zanicchi, che ripercorrerà la propria vita e la sua lunga ed eclettica carriera nell’intervista con Silvia Toffanin. Spazio poi al gossip con Melissa Satta, da poco tornata insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng.

La showgirl racconterà i motivi dell’iniziale rottura con il calciatore e quelli che poi l’hanno convinta a tornare sui suoi passi. “La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento, perché è una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo” racconta la Satta, secondo le anticipazioni di Verissimo di oggi.

Tara gli ospiti di Verissimo del 2 novembre 2019 anche lo Chef stellato Bruno Barbieri e la comica Katia Follesa con il suo compagno Angelo Pisani.

Verissimo vi aspetta su Canale 5 oggi, sabato 2 novembre 2019, a partire dalle ore 16:10.