Adriano Celentano ospite a Verissimo il 2 novembre su Canale 5

Gran colpo per Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin, che sabato prossimo, 2 novembre 2019, intervisterà in esclusiva Adriano Celentano. Il Molleggiato è pronto a tornare in tv su Canale 5 con Adriano, la nuova versione dello sfortunato Adrian, chiuso nella scorsa stagione dopo gli ascolti troppo bassi.

Un format rivisto e corretto, in cui il cantante sarà più presente rispetto al passato. Adriano andrà in onda ogni giovedì in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal 7 novembre. Prima, però, l’attesissima intervista di Celentano a Verissimo, in cui svelerà le novità di questa trasmissione.

Per Celentano sarà l’occasione di ripercorrere le tappe di una lunga carriera musicale e televisiva. Un evento piuttosto raro, considerando che il cantante non ama partecipare ad altre trasmissioni per farsi intervistare.

Tornerà anche la serie animata che è stata piuttosto criticata durante la scorsa edizione, anche se lo spettacolo con Celentano protagonista sarà centrale e più lungo. Tanti gli ospiti previsti: tra i nomi circolati in questi giorni quello di Maria De Filippi, Enrico Mentana, Paolo Bonolis e Carlo Conti. Insomma un parterre di tutto rispetto per un programma che spera di rialzarsi dopo il flop di Adrian sempre su Canale 5.

Celentano ci riprova: torna su Canale 5 con Adriano, nuovo show in prima serata da novembre

