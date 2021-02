Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 20 febbraio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 20 febbraio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 20 febbraio 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin ci sarà un’intervista da non perdere a Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. L’ex concorrente del primo Grande Fratello ha pubblicato in questi giorni la sua autobiografia dal titolo “Il portavoce” in cui ha raccontato la sua vita: dal rapporto difficile con il padre all’amore per la madre e tanto altro. Un racconto intimo e senza filtri.

Tra gli ospiti di questa puntata di Verissimo, secondo le anticipazioni, anche Belen Rodriguez. La showgirl è pronta a parlare in esclusiva assoluta della sua seconda gravidanza. Un racconto intimo ed emozionante per l’argentina che ha deciso di aprire il suo cuore a Silvia Toffanin. Belen infatti è in attesa del suo secondo figlio, avuto dal suo attuale compagno Antonino Spinalbanese. “La scorsa estate sono rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati – ha spiegato Belen -. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato. Sognavo fosse una femminuccia. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Si chiamerà Luna Marie“, ha detto Belen Rodriguez annunciando il nome della figlia. E parlando dell’ex marito Stefano De Martino, padre del primo figlio Santiago, Belen ha aggiunto: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

Tra gli altri ospiti di oggi – 20 febbraio 2021 – di Verissimo anche Maria Teresa Ruta, una dei concorrenti più forti e discussi di questa quinta e lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice parlerà di questa esperienza ma anche della sua vita privata. E infine nello studio di Canale 5 anche la giornalista Ilaria D’Amico e per la prima volta in assoluto Antonio Aiello, il cantante di “Arsenico” alla sua prima intervista a pochi giorni dal debutto sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2021. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 20 febbraio 2021, alle ore 16 su Canale 5.

