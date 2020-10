Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 3 ottobre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 3 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 3 ottobre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Verissimo, le anticipazioni: gli ospiti

Questa settimana a Verissimo ci saranno come sempre tantissimi ospiti, e ognuno parlerà della propria storia. Sicuramente il nome più discusso e atteso è quello di Gabriel Garko. L’attore, dopo la lettera letta al Grande Fratello Vip, è pronto a raccontarsi, per essere finalmente se stesso e non mentire più. Garko farà quindi ufficialmente coming out rivelando la propria omosessualità. L’attore come ricorderete era entrato nella casa del Gf e aveva fatto una sorpresa all’ex “fidanzata” Adua Del Vesco. In quell’occasione non aveva mai parlato apertamente di “coming out”, ma di un “segreto di Pulcinella” ormai sulla bocca di tutti. Adesso a Verissimo Garko è pronto a raccontare tutto, senza più remore e paure.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin di oggi, secondo le anticipazioni di Verissimo, ci sarà un altro volto molto amato dal pubblico femminile: Can Yaman, l’attore protagonista di Daydreamer, la serie tv turca che sta spopolando su Canale 5. Spazio nel corso di questa puntata anche per le foto del matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack. Nozze da favola curate in ogni minimo dettaglio, dagli abiti ai gioielli indossati dalla cantante, per un valore tra i 90 e 120 mila euro. E ancora tra gli ospiti di oggi pomeriggio anche Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom – oltre il confine che per la prima volta racconterà di aver avuto il Coronavirus e di aver vissuto momenti molto difficili, finendo in un reparto di rianimazione. Stefano Accorsi sarà poi in studio per promuovere il suo nuovo film, Lasciami andare, dall’8 ottobre nelle sale, e infine pronta a raccontarsi a Silvia Toffanin anche la grandissima Orietta Berti. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 3 ottobre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

