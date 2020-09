Elettra Lamborghini spiega perché sua sorella Ginevra non è andata alle nozze

Molti si sono chiesti come mai Ginevra Lamborghini, sorella della famosa influencer Elettra, non ha preso parte alle nozze della cantante con Afrojack dello scorso 26 settembre. Un matrimonio sfarzosissimo e curato in ogni minimo particolare. I fan non hanno potuto fare a meno di notare la clamorosa assenza dalla lista degli invitati di Ginevra, sorella della sposa.

A qualche giorno dal matrimonio da favola, Elettra Lamborghini ha svelato il mistero, confessando sulle pagine di Chi: “C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco”. Insomma, una mancanza quella di Ginevra affatto casuale. D’altronde alle nozze erano presenti le altre sorelle della cantante, Lucrezia e Flaminia, testimoni della sposa e che hanno seguito passo dopo passo tutti i preparativi della cerimonia. C’è da dire che Ginevra, 26 anni, ha mandato via Instagram gli auguri alla sorella famosa: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”, ha scritto sul suo profilo.

“Eravamo in pochi ma buoni (…). Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c’era ha fatto parte della mia vita”, ha raccontato la cantante senza giri di parole. “Con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni”, ha rivelato durante l’intervista a Chi. Vengono dunque confermati i dissidi tra le due sorelle Lamborghini, che a quanto pare hanno radici profonde e di vecchia data.

Voci di corridoio vorrebbero che gli screzi siano di natura professionale. In questi giorni infatti è uscito il suo primo singolo di Ginevra, “Scorzese”, un rap pubblicato da Universal. La ragazza inoltre lavora per l’azienda di famiglia, dove gestisce la sfera creativa. Elettra dunque potrebbe non aver gradito “l’invasione di campo” della sorella, come lei appassionata di musica e che sta provando a sfondare in ambito artistico.

