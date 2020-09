Sui giornali e i siti di gossip ha tenuto banco il matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack, avvenuto sabato 26 settembre. L’influencer e cantante ha voluto al suo fianco al momento del fatidico sì le sorelle Lucrezia e Flaminia, mentre era assente Ginevra, altra sorella con la quale pare ci siano stati dei dissidi. Due donne molto diverse, certo, anche se accomunate dalla passione per la musica. L’assenza di Ginevra non è certo passata inosservata, e molti si sono chiesti quali siano le reali motivazioni dietro la mancata partecipazione al matrimonio.

C’è da dire che Ginevra, 26 anni, ha mandato via Instagram gli auguri alla sorella famosa: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”, ha scritto lei sul suo profilo. Sempre via social la ragazza ha lanciato il suo debutto discografico. Anche Ginevra infatti ha un talento per la musica e in questi giorni è uscito il suo primo singolo, “Scorzese”, un rap pubblicato da Universal. La ragazza inoltre lavora per l’azienda di famiglia, dove gestisce la sfera creativa.

Eppure qualcosa sembra aver diviso da tempo Elettra e Ginevra Lamborghini. C’è da dire che finora nessuna delle due ha parlato apertamente della questione. Quel che è certo è che qualche giorno prima del matrimonio a Ginevra era stato chiesto su Instagram se avrebbe partecipato alle nozze, e la sua risposta è stata un secco “no”. Al contrario Lavinia e Flaminia hanno seguito passo passo tutti i preparativi, dalla scelta dell’abito all’addio al nubilato, mentre Ginevra non è stata menzionata. A esacerbare le divergenze tra le due, potrebbe esserci anche la scelta della 26enne di tentare la carriera musicale, una decisione che non ha aiutato a recuperare dei rapporti già tesi.

