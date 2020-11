Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 28 novembre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 28 novembre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 28 novembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tantissimi gli ospiti che si lasceranno intervistare dalla Toffanin: partiamo con un’intervista esclusiva a Daria Bignardi, che per la prima volta sarà ospite di Verissimo e torna sugli schermi Mediaset dopo 15 anni di assenza. Sul Gf dice: “Purtroppo negli anni non ho più rivisto il ‘Grande Fratello’, ma mia figlia Emilia, che è molto esigente, sta seguendo appassionatamente questa edizione del ‘Gf Vip’, quindi se piace a lei vuol dire che è divertente”.

Un altro grande ospite del pomeriggio sarà Giorgio Panariello che ripercorrerà tutta la sua carriera e la sua vita intensa.

Un’altra ospite interessante è Valeria Marini, che parlerà della truffa subita dalla mamma Gianna

Spazio anche all’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, sempre in prima linea per denunciare con i suoi servizi lo spaccio di droga nelle città italiane.

Ospiti ancora Francesco Totti e Lapo Elkann che ricorderanno Maradona, scomparso a 60 anni il 25 novembre 2020. Totti ha dichiarato: “Lui è ancora qui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri”. Invece Lapo Elkann ha detto: “Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per me. Diego ha combattuto in un mondo molto complicato. Aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche. È stato il più grande calciatore della storia, ma Maradona per me – aggiunge – era una persona generosa, con una grandissima bontà d’animo, sempre pronto ad aiutare i più fragili e i più deboli. La sua scomparsa è una delle più grandi perdite per tantissimi di noi”.

Infine spazio anche a Massimiliano Morra, uscito dalla casa del Gf Vip, che racconterà la sua verità su Adua: “Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata”. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 28 novembre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

