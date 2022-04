Veglia pasquale 2022 streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, 16 aprile 2022, Sabato Santo, Papa Francesco presiede la Veglia Pasquale, ovvero la Messa della notte santa di Pasqua con la quale si celebra la Resurrezione di Gesù. Questa funzione si svolge in diretta dalla Basilica vaticana intorno alle ore 19:30. Dove vedere la Veglia Pasquale 2022 con Papa Francesco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In Tv

Come già anticipato, la funzione si svolge dalla Basilica vaticana a partire dalle ore 19:30 e viene trasmessa in diretta dall’Altare della Cattedra su TV2000. Il canale è disponibile in chiaro al tasto 28 del digitale terrestre, oppure al tasto 157 per chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, così come è presente al tasto 18 di Tivusat. Per questa funzione non è prevista una diretta su Rai 1.

Veglia pasquale 2022 con Papa Francesco streaming live

Oltre alla diretta televisiva, è possibile seguire la funzione religiosa anche in live streaming, ma dove? Siccome in TV è trasmessa da TV2000, anche la diretta streaming è a loro carico ed è possibile seguirla attraverso il loro sito web, che consente di seguire la funzione tramite pc, smartphone e tablet. Inoltre è possibile seguire la funzione anche attraverso i canali social e il canale YouTube di Vatican News.

La programmazione di Pasqua

Ora che abbiamo scoperto dove vedere in diretta streaming la Veglia Pasquale 2022, vediamo quali sono gli appuntamenti in televisione fino al lunedì dell’Angelo. Per la domenica di Pasqua è previsto un doppio appuntamento televisivo: il primo con la messa di Pasqua seguita dalla benedizione Urbi et Orbi. Il secondo riguarda il Culto Evangelico di Pasqua su Rai 2. Per il Lunedì dell’Angelo, invece, è prevista la diretta su TV2000 del Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e l’incontro con Papa Francesco.