Vanina – Un vicequestore a Catania: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica), 25 luglio

Questa sera, venerdì 25 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la terza puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, miniserie televisiva italiana, tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un nuovo caso fa incrociare di nuovo le strade e i destini di Vanina (Giusy Buscemi) e Manfredi (Corrado Fortuna). È stato proprio il medico, infatti, a vedere due uomini sospetti che gettavano in mare una pesante valigia. Ripescatala, ha scoperto che era intrisa del sangue dell’avvocata Lorenza Iannino. Della donna, però, non si trovano altre tracce. A finire nel mirino delle indagini della polizia c’è anche un torbido avvocato: che legame aveva con la vittima? Ma una macabra scoperta ribalterà il corso dell’inchiesta. E questo proprio mentre Vanina apre il suo cuore a Manfredi… Finché però un impegno di famiglia la mette nuovamente faccia a faccia con Paolo (Giorgio Marchesi) e con gli irrisolti della loro relazione.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata (replica) di Vanina – Un vicequestore a Catania, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giusy Buscemi: Giovanna “Vanina” Guarrasi

Giorgio Marchesi: Paolo Malfitano

Corrado Fortuna: Manfredi Monterreale

Paola Giannini: Marta Bonazzoli

Claudio Castrogiovanni: Carmelo Spanò

Giulio Della Monica: Domenico “Mimmo” Nunnari

Orlando Cinque: Tito Macchia

Danilo Arena: Salvatore Lo Faro

Guia Jelo: Bettina

Maurizio Marchetti: commissario Patanè

Dajana Roncione: Giuli De Rosa

Alessandro Lui: Adriano Calì

Gabriella Saitta: Marianna

Giovanni Guardiano: Agostino Lo Monaco

Michele Perrotta: Rino Lo Monaco

Francesco Castiglione: Santo Tomarchio

Adriano Chiaramida: Arturo Renna

Aurora Quattrocchi: Alfonsina Fresta

Aglaia Mora: Clelia Santadriano

Gabriele Greco: Alfio Burrano

Elisabetta Carta: Teresa Burrano

Federica De Cola: Grazia Sensini

Giovanni Carta: avvocato Elvio Ussaro

Franco Sciacca: Delfo Lavia

Streaming e tv

Dove vedere Vanina – Un vicequestore a Catania in diretta tv e live streaming? Le puntate in replica della serie tv andranno in onda – salvo cambiamenti di programma – il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.