Vanina – Un vicequestore a Catania: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Vanina – Un vicequestore a Catania, miniserie televisiva italiana, tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giovanna Guarrasi, conosciuta da tutti come Vanina, è una giovane donna che dopo la sua ottima carriera nella squadra mobile dell’animafia di Palermo, si trasferisce a Catania dove viene assunta come nuovo vicequestore nella sezione omicidi. Vanina ha deciso di trasferirsi a Catania, in modo da dimenticare il suo passato doloroso legato alla scomparsa del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando aveva solo quattordici anni e da allora l’unico suo pensiero è stato quello di vendicare la morte del padre e per riuscirci ha deciso di entrare in polizia, in modo da arrestare i colpevoli dell’omicidio e sconfiggere la mafia e allo stesso tempo vuole dimenticare la sua precedente relazione avuta con Paolo Malfitano, magistrato operativo dell’animafia.

Vanina – Un vicequestore a Catania: il cast

Abbiamo visto la trama di Vanina – Un vicequestore a Catania, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giusy Buscemi: Giovanna “Vanina” Guarrasi

Giorgio Marchesi: Paolo Malfitano

Corrado Fortuna: Manfredi Monterreale

Paola Giannini: Marta Bonazzoli

Claudio Castrogiovanni: Carmelo Spanò

Giulio Della Monica: Domenico “Mimmo” Nunnari

Orlando Cinque: Tito Macchia

Danilo Arena: Salvatore Lo Faro

Guia Jelo: Bettina

Maurizio Marchetti: commissario Patanè

Dajana Roncione: Giuli De Rosa

Alessandro Lui: Adriano Calì

Gabriella Saitta: Marianna

Giovanni Guardiano: Agostino Lo Monaco

Michele Perrotta: Rino Lo Monaco

Francesco Castiglione: Santo Tomarchio

Adriano Chiaramida: Arturo Renna

Aurora Quattrocchi: Alfonsina Fresta

Aglaia Mora: Clelia Santadriano

Gabriele Greco: Alfio Burrano

Elisabetta Carta: Teresa Burrano

Federica De Cola: Grazia Sensini

Giovanni Carta: avvocato Elvio Ussaro

Franco Sciacca: Delfo Lavia

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate. La prima mercoledì 27 marzo 2024; la quarta e ultima mercoledì 17 aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 27 marzo 2024

Seconda puntata: mercoledì 3 aprile 2024

Terza puntata: mercoledì 10 aprile 2024

Quarta puntata: mercoledì 17 aprile 2024

Streaming e tv

Dove vedere Vanina – Un vicequestore a Catania in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.