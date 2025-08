Vanina – Un vicequestore a Catania: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica), 1 agosto

Questa sera, venerdì 1 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la quarta puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, miniserie televisiva italiana, tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’ultima puntata, in onda stasera, Vanina rientra da Palermo sconfitta: l’ultimo dei killer di suo padre è sfuggito all’arresto. Ora deve risolvere il misterioso delitto di Esteban Torres, un esule cubano dai loschi affari, il quale era legato ad una bella catanese ritrovata anche lei senza vita. Mentre Giuli cerca di confidarsi con la sfuggente Vanina, l’agente Lo Faro compie un gesto folle che rivela un suo inconfessabile segreto e porta tutta la squadra ad accorrere in suo aiuto.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata (replica) di Vanina – Un vicequestore a Catania, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giusy Buscemi: Giovanna “Vanina” Guarrasi

Giorgio Marchesi: Paolo Malfitano

Corrado Fortuna: Manfredi Monterreale

Paola Giannini: Marta Bonazzoli

Claudio Castrogiovanni: Carmelo Spanò

Giulio Della Monica: Domenico “Mimmo” Nunnari

Orlando Cinque: Tito Macchia

Danilo Arena: Salvatore Lo Faro

Guia Jelo: Bettina

Maurizio Marchetti: commissario Patanè

Dajana Roncione: Giuli De Rosa

Alessandro Lui: Adriano Calì

Gabriella Saitta: Marianna

Giovanni Guardiano: Agostino Lo Monaco

Michele Perrotta: Rino Lo Monaco

Francesco Castiglione: Santo Tomarchio

Adriano Chiaramida: Arturo Renna

Aurora Quattrocchi: Alfonsina Fresta

Aglaia Mora: Clelia Santadriano

Gabriele Greco: Alfio Burrano

Elisabetta Carta: Teresa Burrano

Federica De Cola: Grazia Sensini

Giovanni Carta: avvocato Elvio Ussaro

Franco Sciacca: Delfo Lavia

Streaming e tv

Dove vedere Vanina – Un vicequestore a Catania in diretta tv e live streaming? Le puntate in replica della serie tv andranno in onda – salvo cambiamenti di programma – il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.