Lutto a “Uomini e Donne”: è morta la storica opinionista Paola D’Andrea

Uomini e Donne, morta l’opinionista Paola D’Andrea: le cause della morte

È morta Paola D’Andrea, storica opinionista di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi in onda ogni pomeriggio su Canale 5.

Ad annunciare la morte della donna è stata Rosa Chiarelli altra storica protagonista del “pubblico parlante” della trasmissione. La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Paola D’Andrea scrivendo: “Ciao amica mia, ti voglio bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa Chiarelli (@26rosy50)

In un’intervista rilasciata nel 2021 a CalabriaMagnifica Paola D’Andrea aveva spiegato di aver deciso di partecipare al programma perché seguiva la trasmissione da casa e si arrabbiava in continuazione.

Dopo aver partecipato al Maurizio Costanzo Show, così, la donna ha fermato uno degli autori del programma per chiedere di poter partecipare alla trasmissione, cosa che poi è effettivamente avvenuta.

“Io sono una delle persone storiche di questo programma – dichiarò Paola D’Andrea – Ormai sono più di 15 anni che faccio parte di questo pubblico irriverente, opinionista d’assalto, qualche volta cattiva, ma solo per fare venire fuori il meglio dei ragazzi. Non di certo per deriderli o metterli in situazioni spiacevoli, questo non lo vorrei mai. Sono più cattiva con chi se lo merita. Non sbaglio quasi mai e se sbaglio, chiedo scusa. Questa sono io, nel bene e nel male. Non ho nessun copione, posso piacere come non piacere, però comunque sono questa. Nella vita privata sono uguale, come appaio in televisione. Non potrei mai essere diversa”.

Le cause della morte

Paola D’Andrea è morta a causa di un male incurabile. A chi le chiedessero quali fossero le cause della morte dell’opinionista, infatti, Rosa Chiarelli ha risposto nei commenti che la donna era deceduta per un “brutto male” con il quale evidentemente l’opinionista combatteva da tempo.