Perché Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo, Canale 5, 25 dicembre 2023, Natale. Quando torna

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, 25 dicembre 2023, su Canale 5? Come sapete oggi è Natale, per cui come da tradizione i programmi di Maria De Filippi non vanno in onda durante un giorno festivo. D’altronde è un giorno in cui si sta a tavola in famiglia, in compagnia di parenti e amici, e in pochi guarderanno la tv. Uomini e Donne è dunque in vacanza per la sosta natalizia.

Anche quest’anno il dating show di Canale 5, come molti altri programmi tv, si concede una pausa, pronto poi per tornare nel 2024. L’ultima puntata del 2023 è andata in onda venerdì 22 dicembre. Da oggi dunque è ufficialmente in pausa. Le avventure di tronisti, dame e cavalieri torneranno ad allietarvi ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì a gennaio 2024, dopo la fine delle festività natalizie. In questo periodo Canale 5 proporrà film di Natale.

Quando torna

Ma quando torna esattamente in onda Uomini e Donne? Il programma di Maria De Filippi si concede un paio di settimane di stop per le feste di Natale, e tornerà in onda nel primo lunedì dopo l’Epifania, per la precisione l’8 gennaio. Bisognerà dunque attendere un po’ per rivedere le avventure sentimentali del trono Over e Classico, con i percorsi di Ida Platano, Cristian Forti e Brando Ephrikian.

