Uomini e Donne 2023: tronisti, opinionisti, conduttrice, puntate, orario, anticipazioni e streaming

Uomini e Donne è il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che riparte con una nuova stagione dall’11 settembre 2023. Come sempre ci saranno il Trono Classico e il Trono Over, i noti opinionisti e gli immancabili siparietti. Ci saranno poi tante novità, a cominciare da tronisti, dame e cavalieri. Ma quali sono le anticipazioni e dove vedere Uomini e Donne in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Cast, opinionisti e novità

Appuntamento ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle ore 14.45. Giunto alla sua 28esima edizione, il dating show è uno degli appuntamenti più attesi ed amati dal pubblico italiano con ascolti da record. Spazio al Trono Over con nuovi protagonisti e vecchie glorie come Gemma Galgani pronte a mettersi ancora una volta in gioco alla ricerca dell’anima gemella. Scopriremo poi bellissimi tronisti e troniste. Confermati gli opinionisti, in primis la vulcanica Tina Cipollari, con Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Tronisti

C’è grande curiosità per conoscere i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne. Ma chi sono? Siederanno sul trono:

Cristian Forti: classe 2001, viene da Roma e studia Fisioterapia. Nel tempo libero lavora come porta pizze. Nel video di presentazione ha svelato: “cerco una donna che sia disposta a fare follie per me”.

Manuela Carriero: si tratta di una vecchia conoscenza visto che la 34enne ha partecipato a Temptation Island nel 2021 con Stefano Sirena. Da pochi mesi è single dopo una storia d’amore con Luciano Punzo.

Brando, 22 enne di Treviso sconosciuto al grande pubblico. Nel video ha svelato: “provengo da una famiglia d’artisti: mia zia è stata un’attrice, mio nonno e mio bisnonno sono stati direttori d’orchestra. Ho vissuto i primi anni della mia vita a Miami, in un clima familiare piacevole e pieno d’amore, ma si sa: le cose belle non durano per sempre”.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? Appuntamento dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.