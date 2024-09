Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 20 settembre su Canale 5

Questa sera, 20 settembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Kemal è preoccupato per le minacce di Emir alla sua famiglia e chiede a Zehir di mettere le case dei suoi cari sotto sorveglianza. Nihan, dopo aver scoperto che fu l’avvocato Nevzat a comunicare la notizia della morte di Ozan a Onder e Zeynep, va a casa di quest’ultima e le chiede alcuni chiarimenti riguardo alla morte di suo fratello. Kemal cerca di eliminare tutte le tracce dell’incontro con Nihan. Nel frattempo, Fehime va nell’ufficio di Kemal e trova il diario di Nihan: leggendolo, scopre che Deniz è figlia di Kemal.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 20 settembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.